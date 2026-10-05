Культура народов РФ и джерси Овечкина. В Вашингтоне прошел благотворительный Русский базар

ВАШИНГТОН, 5 октября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Несколько сотен человек, несмотря на дождливые выходные, пришли на ежегодный 43-й благотворительный Русский базар, который организовал в американской столице Свято-Иоанно-Предтеченский собор, передает корреспондент ТАСС.