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ТАСС

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Культура народов РФ и джерси Овечкина. В Вашингтоне прошел благотворительный Русский базар

Культура народов РФ и джерси Овечкина. В Вашингтоне прошел благотворительный Русский базар

ВАШИНГТОН, 5 октября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Несколько сотен человек, несмотря на дождливые выходные, пришли на ежегодный 43-й благотворительный Русский базар, который организовал в американской столице Свято-Иоанно-Предтеченский собор, передает корреспондент ТАСС.

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