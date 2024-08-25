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Ловись крокодил большой и маленький!

Ловись крокодил большой и маленький!

﻿﻿——Египетский рыбак пел 3000 лет назад. Известно, что древние египтяне мумифицировали различных животных, в том числе крокодилов.

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