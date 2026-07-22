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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Арокодаре сорвал тренировку «Вулвс», требуя продать его «Фиорентине». Клуб АПЛ отказал итальянцам, но принял предложение «Трабзонспора»

Нападающий « Вулверхэмптона » Толу Арокодаре устроил протест во время тренировки. Как пишет BBC Sport, нигерийский футболист сел и потребовал, чтобы клуб отпустил его в «Фиорентину».

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