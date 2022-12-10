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  • Михаил Бутов
    Герою вечная память и слава. Но статья написана каким-то недалёким графоманом. Посмотрите: 1) "Автомобиль был в огн...Трудно вообразить...
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Как правильно: страхОвщик или страховщИк

Как правильно: страхОвщик или страховщИк

﻿﻿Добрый день всем читателям нашего канала! Русское ударение подвижно, в разных местах, и далеко не всегда его точно определяют носители языка.

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