Благодарностью Президента России отмечена сотрудник предприятия «Приволжская коммуна» Светлана Соловьева

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарность Президента России объявлена заместителю начальника отделочного производства фабрики «Приволжская коммуна» из города Наволоки.
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