Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем русского языка

Фото: © «Татар-информ» / Салават Камалетдинов Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов обратился к жителям республики по случаю празднования Дня русского языка и 226-й годовщины со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина – одного из величайших поэтов и символов русской литературы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии