Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем русского языка

Фото: © «Татар-информ» / Салават Камалетдинов Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов обратился к жителям республики по случаю празднования Дня русского языка и 226-й годовщины со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина – одного из величайших поэтов и символов русской литературы.