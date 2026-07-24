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«Спартак» может потерять лидера, «Краснодару» Галицкого интересен участник ЧМ-2026. Трансферы и слухи дня

«Спартак» может потерять лидера, «Краснодару» Галицкого интересен участник ЧМ-2026. Трансферы и слухи дня

Главное к утру пятницы.Что в России«Ривер Плейт» ведет переговоры со «Спартаком» по Баркоspartak.comСага с потенциальным уходом лидера «Спартака» Эсекьеля Барко продолжается.

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