Сегодня День Спасения Отечества - 107-я годовщина Великой Октябрьской Социалистической революции

К 25 октября (7 ноября) 1917 года объявленная Керенским Российская Республика распалась на более чем 40 квазигосударств, не признающих власть петроградской говорильни из-за абсолютной политической слабости разрушителей государства революционеров-февралистов от кадетов и октябристов до меньшевиков и правых эсеров.
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