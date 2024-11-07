Сегодня День Спасения Отечества - 107-я годовщина Великой Октябрьской Социалистической революции

К 25 октября (7 ноября) 1917 года объявленная Керенским Российская Республика распалась на более чем 40 квазигосударств, не признающих власть петроградской говорильни из-за абсолютной политической слабости разрушителей государства революционеров-февралистов от кадетов и октябристов до меньшевиков и правых эсеров.