ФСБ показала на видео пачки долларов у задержанного в Хабаровске новозеландского шпиона

Задержание ФСБ 55-летнего жителя Хабаровска за шпионаж в интересах Новой Зеландии попало на видео. Ролик публикует ТАСС На кадрах видно, что подозреваемый был задержан сотрудниками спецназа ФСБ на одной из улиц города.