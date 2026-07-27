ФСБ показала на видео пачки долларов у задержанного в Хабаровске новозеландского шпиона

Задержание ФСБ 55-летнего жителя Хабаровска за шпионаж в интересах Новой Зеландии попало на видео. Ролик публикует ТАСС На кадрах видно, что подозреваемый был задержан сотрудниками спецназа ФСБ на одной из улиц города.
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