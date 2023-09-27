Мирослава Бердник: «Зеркало недели» опустилось до грубой манипуляции

На сайте Единого центра правовой помощи «Соотечественники» опубликована новая запись журналиста и бывшей политзаключённой Мирославы Бердник: Никогда не думала, что интеллектуальное когда-то издание «Зеркало недели» опустится до такой грубой манипуляции.