Мирослава Бердник: «Зеркало недели» опустилось до грубой манипуляции

На сайте Единого центра правовой помощи «Соотечественники» опубликована новая запись журналиста и бывшей политзаключённой Мирославы Бердник: Никогда не думала, что интеллектуальное когда-то издание «Зеркало недели» опустится до такой грубой манипуляции.
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