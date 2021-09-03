Закон и Порядок

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Голос Мордора: Как вырусь пытается украсть историческую Русь

Голос Мордора: Как вырусь пытается украсть историческую Русь

А мне на самом деле кажется, что при президентстве Зеленского, этот гениальный проект всё же осуществится.

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Анатолий Рябенко
Переименование Украины в Русь-Украину соответствует характеру этой страны: чужое щипать как своё и с большим гонором, что превратит в страну Гусь-украинский.
Александр Каплуненко
Коль от смеха не усрусь, посещу страну Укрусь. А из круга дел коль вырвусь, то потроллю эту "вырусь"!
Наталия Судакова
Лучше Вам всем помолчать! На войну захотелось? Я жду скорейшего мира Украины с Россией. Сегодня об этом на Восточном форуме говорил, не мой любимый, Владимир Владимирович Путин. Дай, Бог, мне этого дождаться. Хороший подарок он сделал этим выступлением перед днем его рождения. Здоровья, Владимир Владимирович, и добрых дел гражданам нашей России.
Strannik Weid
Так Вы с этим вопросом к окраине обратитесь. Почему они до сих пор не выполнили минские соглашения? Когда нацистов сажать и расстреливать начнут?
Strannik Weid
Пусть назовутся высрусь или урина. И спокойно помирают
Владимир Soldatko
Правильно страну следует именовать как ВЫБРОСЬ. А ПРОЖИВАЮЩИХ ТАМ ЗОВУТ ВЫСРУСЯТА!
Владимир Soldatko
Страна ВЫСРУСЬ! !!
Владимир Soldatko
Страна ВЫСРУСЬ!
Владимир Soldatko
Борис Осипов
Анатолий Рябенко
Обсуждать всякие глупости противно и омерзительно особенно украинские выдумки..

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