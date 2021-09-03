Голос Мордора: Как вырусь пытается украсть историческую Русь

Закон и ПорядокПолитикаГолос Мордора: Как вырусь пытается украсть историческую Русь А мне на самом деле кажется, что при президентстве Зеленского, этот гениальный проект всё же осуществится.Вернуться к статье114НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАРАнатолий РябенкоПереименование Украины в Русь-Украину соответствует характеру этой страны: чужое щипать как своё и с большим гонором, что превратит в страну Гусь-украинский.АКАлександр КаплуненкоКоль от смеха не усрусь, посещу страну Укрусь. А из круга дел коль вырвусь, то потроллю эту "вырусь"!НСНаталия СудаковаЛучше Вам всем помолчать! На войну захотелось? Я жду скорейшего мира Украины с Россией. Сегодня об этом на Восточном форуме говорил, не мой любимый, Владимир Владимирович Путин. Дай, Бог, мне этого дождаться. Хороший подарок он сделал этим выступлением перед днем его рождения. Здоровья, Владимир Владимирович, и добрых дел гражданам нашей России.Strannik WeidТак Вы с этим вопросом к окраине обратитесь. Почему они до сих пор не выполнили минские соглашения? Когда нацистов сажать и расстреливать начнут?Strannik WeidПусть назовутся высрусь или урина. И спокойно помираютВладимир SoldatkoПравильно страну следует именовать как ВЫБРОСЬ. А ПРОЖИВАЮЩИХ ТАМ ЗОВУТ ВЫСРУСЯТА!Владимир SoldatkoСтрана ВЫСРУСЬ! !!Владимир SoldatkoСтрана ВЫСРУСЬ!Владимир SoldatkoБОБорис ОсиповАРАнатолий РябенкоОбсуждать всякие глупости противно и омерзительно особенно украинские выдумки..Комментировать
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