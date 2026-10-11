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Аргументы и Факты

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При падении машины с обрыва в реку в Татарстане погибли 2 человека

При падении машины с обрыва в реку в Татарстане погибли 2 человека

Автомобиль Lada с двумя мужчинами съехал с обрыва и упал в реку Меша в Татарстане. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по республике.

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