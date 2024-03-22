Политика как он...
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Политика как она есть

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  • виктор климахин
    100%    участвовали     помогли    оружием    и     помогли   хохлам    бежать   и   сами   принимали    участие    ч...МИД Таджикистана ...
  • Нина
    Да, точно, предупреждали, уговаривали принимать меры. Результат очевиден. Что еще?МИД Таджикистана ...
  • Мария
    Добавлю. Через повешение!Задержаны напавши...

Не хватило духу, но хватило ду....

Не хватило духу, но хватило ду....

  .ри Вот не хватило у них духу не признать выборы Президента России. Уж так дышали, так дышали – а боязно.

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Комментарии
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Артур Будаев
Как-то мы можем отозвать признание США независимым государством, и не признать воссоединение Германии
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17 час.
Светлана Петрова
Иих сардельками назвали, они в отместку)
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15 час.
V K
Да не надо ничего никому отправлять, это детство какое-то. Просто вызывать посла, возвращать ему документы без какой-либо реакции на их обращения. Не будут послы приезжать - выслать и понизить статус диппредставительства - всё равно отношения с Западом на нуле...
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11 час.

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