Не хватило духу, но хватило ду....

V K

Да не надо ничего никому отправлять, это детство какое-то. Просто вызывать посла, возвращать ему документы без какой-либо реакции на их обращения. Не будут послы приезжать - выслать и понизить статус диппредставительства - всё равно отношения с Западом на нуле...