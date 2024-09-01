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Царьград

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В Екатеринбурге водитель BMW решил устроить дрифт и сбил велосипедиста

В Екатеринбурге водитель BMW решил устроить дрифт и сбил велосипедиста

Авария произошла на пересечении улиц Амундсена и Щорса.В Екатеринбурге водитель BMW решил с заносом войти в поворот но не справился с управлением, снес забор и сбил велосипедиста.

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