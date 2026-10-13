❗️⚡️Американское военное ведомство через портал федеральных госзакупок обратилось к промышленности с запросом информации по восстановлению из хранения до четырёх снятых с вооружения самолётов-заправщиков KC-10A Extender.
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