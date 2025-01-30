ЦБ заявляет, что качество выдачи ипотеки в России улучшилось

Качество выдачи ипотеки в России в 2024 году улучшилось, а улучшению показателя способствовало действие макропруденциальных мер, заметил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам развития банковского сектора в 2024 году.