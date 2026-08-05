На Левобережье Омска закрывается еще одно кафе. 15 августа - последний день работы кофейни Amcake на 70 лет Октября (ЖК на Поворотной).
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На Левобережье Омска закрывается еще одно кафе. 15 августа - последний день работы кофейни Amcake на 70 лет Октября (ЖК на Поворотной).
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