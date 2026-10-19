Как выжить в лихолетье. Закат цивилизации, на примере Темгеневского городища Теме древних городищ, я уделяю отдельное внимание, ибо по моей версии, все эти городища — не что иное, как временные стоянки людей, в период постапокалипсиса.
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