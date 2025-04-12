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Прокурор запросил для фигуранта дела генерала Попова 5,5 года колонии и штраф

Прокурор запросил для фигуранта дела генерала Попова 5,5 года колонии и штраф

Сторона государственного обвинения запросила 5,5 года колонии и штраф в размере полумиллиона рублей для бизнесмена Сергея Моисеева, фигуранта дела бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова.

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Комментарии
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Амара Карпова
Освободите Попова🙏🙏🙏
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