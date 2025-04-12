Прокурор запросил для фигуранта дела генерала Попова 5,5 года колонии и штраф

Сторона государственного обвинения запросила 5,5 года колонии и штраф в размере полумиллиона рублей для бизнесмена Сергея Моисеева, фигуранта дела бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии