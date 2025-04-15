8-летний сын Алсу определился с будущей профессией — переплюнет маму и сестер

Певица полностью поддерживает увлечение Рафаэля. Певица Алсу с детьми Социальные сетиПевица Алсу после развода с Яном Абрамовым активно включилась в работу, однако и про воспитание детей артистка не забывает, тем более старшие дочери уже не требуют к себе много внимания.