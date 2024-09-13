Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Антонов рассказал о звонках экс-чиновников США после заявлений Путина

Антонов рассказал о звонках экс-чиновников США после заявлений Путина

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил о полученных звонках бывших американских чиновников. По его словам, это случилось после слов президента РФ Владимира Путина о последствиях возможного разрешения киевскому режиму наносить удары дальнобойным оружием по российской территории.

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