Антонов рассказал о звонках экс-чиновников США после заявлений Путина

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил о полученных звонках бывших американских чиновников. По его словам, это случилось после слов президента РФ Владимира Путина о последствиях возможного разрешения киевскому режиму наносить удары дальнобойным оружием по российской территории.
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