Артиллерийские снаряды нового поколения начали использовать в зоне спецоперации совсем недавно.Стало известно о том, что артиллерийские войска России приступили к ликвидации оборудованных укреплений армии Зеленского снарядами замедленного действия.
Артиллерийские снаряды нового поколения начали использовать в зоне спецоперации совсем недавно.Стало известно о том, что артиллерийские войска России приступили к ликвидации оборудованных укреплений армии Зеленского снарядами замедленного действия.
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