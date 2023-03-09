Царьград

5 460 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ширай
    Встаёт вопрос к авторам статьи - не является ли публикация названия вещества скрытой рекламой? Почему не написать, на...В Жигулёвске нерв...
  • Андрей Павлов
    И что, "Кинжал" нанёс Киеву убытков на 2-3 млн долларов? Это куда же он там попал?Удары возмездия в...
  • Александр Ширай
    Да ладно, я москвич, студентом и школьником разъезжал по стране в 70-е и везде относились хорошо. Подрабатывал в геол...Русских пыталась ...

Бойцы армии России разбивают земляные укрепления ВСУ снарядами замедленного действия

Бойцы армии России разбивают земляные укрепления ВСУ снарядами замедленного действия

Артиллерийские снаряды нового поколения начали использовать в зоне спецоперации совсем недавно.Стало известно о том, что артиллерийские войска России приступили к ликвидации оборудованных укреплений армии Зеленского снарядами замедленного действия.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх