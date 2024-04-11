Легендарный Кировец станет еще мощнее и надежнее

Расположенный в Ярославской области Тутаевский моторный завод (входит в КАМАЗ) в мае текущего года запустит серийное производство двигателей тракторных модификаций с чугунными головками цилиндров, сообщает пресс-служба предприятия.
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