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За рулем

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Легендарный Кировец станет еще мощнее и надежнее

Легендарный Кировец станет еще мощнее и надежнее

Расположенный в Ярославской области Тутаевский моторный завод (входит в КАМАЗ) в мае текущего года запустит серийное производство двигателей тракторных модификаций с чугунными головками цилиндров, сообщает пресс-служба предприятия.

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