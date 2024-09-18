«Я полночи проплакала. И вчера. И позавчера», — Хилькевич заявила, что случилось после родов с 3-й малышкой

Актриса Аня Хилькевич наконец в 3 раз стала мамой и достигла своей мечты создать семью с большим количеством детишек! В семье у пары и до этого было 2 принцессы, но родилась еще одна! Хотя звезда не скрывала, что каждый раз ждет мальчика, но и дочек встречает с особым восторгом и счастьем.