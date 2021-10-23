Узнала мудрую мысль про незваных гостей, и теперь поступаю как казахи, если сил терпеть больше нет

ПриколистыПолитикаУзнала мудрую мысль про незваных гостей, и теперь поступаю как казахи, если сил терпеть больше нет Бали без фотошопа «Обычно казахи не только знают, как встречать гостей, но и чувствуют, когда надо уходить домой.Вернуться к статье23НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛюдмила Анисинадовольно странная статья, хоть конечно разное в жизни бывает.но как-то по близким,родным и друзлям знаю.что никто никогда как-то не тяготить и не тяготиться гостями.Все всегда на разные даты зазываем друг друга.а иные и сами забегают даже без приглашения,приятно.что помнят. С восточноазиатским народом общаемся,никогда и они и мы их не тяготили. Наверное всё же от менталитетов всё зависит. А кто тебе утомителен,просто с ними посиделками не обмениваешься.Не те.так не те,чего лукавить-то.Странно.v2794 ВалерийСмешно читать такую ерунду. При чём здесь казахи и конкретно Айгуль?? В России давно говорили, что не званный гость, хуже татарина. Автор не понимает, что все проблемы в ней самой. И последнее - нужно научиться спокойно и твёрдо говорить слово НЕТ!!!Комментировать
Свежие комментарии