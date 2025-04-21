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Стюардесса рассказывает о признаках проблем в самолете: их определяют по ощущениям

Стюардесса рассказывает о признаках проблем в самолете: их определяют по ощущениям

28-летняя стюардесса Лиза Хьюз поделилась своими профессиональными наблюдениями о том, как можно вовремя распознать, что на борту воздушного судна происходит что-то необычное или потенциально опасное.

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