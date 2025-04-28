Банки стали активнее кредитовать коллекторский бизнес

Количество банков, кредитующих коллекторский бизнес, с начала года резко возросло. Это оживило рынок цессии и привело к росту цен на просроченные долги МФО, свидетельствуют данные онлайн-площадки по продаже просрочки Debex .
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