Южанин "наехал" на чемпионку - бойца UFC, и уже едет домой. Со штрафом в 7 тысяч

На всех этих среднеазиатских хамов Бастрыкина не хватит. Власти и полиция должны реагировать на жалобы россиян и принимать срочные меры вполть до депортации таких мигрантов из нашей страны.

Н

Наталья

Как они разберутся, если от них кормятся??? И зачем эти "южане" сюда едут, если у них хватает денег на подкуп?? - вот вопрос вопросов!! Деньги им не нужны, им нужна страна, территория... и рабы в виде русских...и они нас презирают....пока только Бастрыкину это понятно..и те, кто продается им, будут со временм такими же рабами..