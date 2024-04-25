- Я очень много хулиганила, постоянно были драки. Написала письмо бабушке: “Хочу спортом заниматься, забери меня”.
Южанин "наехал" на чемпионку - бойца UFC, и уже едет домой. Со штрафом в 7 тысяч
Комментарии
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АС
Александр Созинов
Власти! РАЗБЕРИТЕСЬ С ДИАСПОРАМИ!!!
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33 мин.
Лидия Курзаева
На всех этих среднеазиатских хамов Бастрыкина не хватит. Власти и полиция должны реагировать на жалобы россиян и принимать срочные меры вполть до депортации таких мигрантов из нашей страны.
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21 мин.
Н
Наталья
Как они разберутся, если от них кормятся??? И зачем эти "южане" сюда едут, если у них хватает денег на подкуп?? - вот вопрос вопросов!! Деньги им не нужны, им нужна страна, территория... и рабы в виде русских...и они нас презирают....пока только Бастрыкину это понятно..и те, кто продается им, будут со временм такими же рабами..
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13 мин.
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