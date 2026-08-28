❕Севастополец заочно получил 9 лет колонии за убийство в 2009 году В декабре 2009 года мужчина пришёл на встречу знакомого с бизнес-партнёром как помощник и телохранитель.
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❕Севастополец заочно получил 9 лет колонии за убийство в 2009 году В декабре 2009 года мужчина пришёл на встречу знакомого с бизнес-партнёром как помощник и телохранитель.