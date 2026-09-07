В Севастополе восстанавливают жилые дома после детонации БПЛА

В результате ночной атаки ВСУ погиб звукооператор театра имени Луначарского Евгений Решетилов. Он получил осколочное ранение в висок, впал в кому, а через несколько часов скончался в реанимации.
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