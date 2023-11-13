Дебаты вокруг предложения Милонова: аборты и ОМС Елена ГалицкаяВ последние дни в России разгораются страстные дебаты вокруг предложения депутата Госдумы Виталия Милонова о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС).
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