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Доплаты полицейским, сверхурочка для машинистов и бизнес в санкции: новости недели

Доплаты полицейским, сверхурочка для машинистов и бизнес в санкции: новости недели

Доплачивать всем полицейским по 50 тысяч рублей предлагают в ПриморьеВопрос недокомплекта полицейских в Приморье обсудили на заседании Законодательного Собрания.

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