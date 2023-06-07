Экс-разведчик Граш заявил, что у США есть космические корабли внеземного происхождения

Экс-сотрудник американской разведки Дэвид Граш в интервью телекомпании NewsNation заявил, что в рамках секретной военной программы Министерство обороны Соединенных Штатов Америки смогло заполучить космические корабли внеземного происхождения .
Экс-сотрудник американской разведки Дэвид Граш в интервью телекомпании NewsNation заявил, что в рамках секретной военной программы Министерство обороны Соединенных Штатов Америки смогло заполучить космические корабли внеземного происхождения .
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