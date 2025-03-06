Saudi Aramco может купить бизнес BP по производству смазочных материалов Saudi Aramco рассматривает возможность приобретения бизнеса BP Plc по производству смазочных материалов под брендом Castrol.
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Saudi Aramco может купить бизнес BP по производству смазочных материалов Saudi Aramco рассматривает возможность приобретения бизнеса BP Plc по производству смазочных материалов под брендом Castrol.
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