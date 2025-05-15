Одному российскому округу предрекли 30-градусную жару

В ближайшие дни в Сибирском федеральном округе потеплеет до плюс 30 градусов. Жаркая погода продержится в российском регионе округе два дня, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
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