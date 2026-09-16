Четырехмоторные лайнеры Airbus A380 уступают место более экономичным двухдвигательным самолетам Airbus A350 и Boeing 787 во флоте Qantas

Ускоренное списание A380 позволит получить около 300 млн австралийских долларов чистого денежного потока в 2028–2031 финансовых Qantas, крупнейшая национальная авиакомпания Австралии, объявила о досрочном выводе из эксплуатации всех 10 своих Airbus A380.
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