Четырехмоторные лайнеры Airbus A380 уступают место более экономичным двухдвигательным самолетам Airbus A350 и Boeing 787 во флоте Qantas

Ускоренное списание A380 позволит получить около 300 млн австралийских долларов чистого денежного потока в 2028–2031 финансовых Qantas, крупнейшая национальная авиакомпания Австралии, объявила о досрочном выводе из эксплуатации всех 10 своих Airbus A380.