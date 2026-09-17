Кажется, у моего ребёнка аутизм: что делать?

«Ребёнку уже два года, а он всё ещё не заговорил», «Как-то странно он машет руками», «Он не хочет играть с другими детьми», «Я его зову, а он не откликается»… Наверное, каждый родитель с волнением следит за развитием своего ребёнка и обращает внимание на подобные моменты, опасаясь увидеть в них признаки аутизма.
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