Цена иностранного капитала

Внешнее управление иностранными активами в России стало частью новой экономической реальности. Как меняются риски для зарубежного бизнеса, почему на решения компаний влияет не только российская политика в отношении активов и приведёт ли очередной такой случай к уходу европейских компаний из России, «Актуальным комментариям» пояснил генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Константин Симонов.
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