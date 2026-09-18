Цена иностранного капитала

Внешнее управление иностранными активами в России стало частью новой экономической реальности. Как меняются риски для зарубежного бизнеса, почему на решения компаний влияет не только российская политика в отношении активов и приведёт ли очередной такой случай к уходу европейских компаний из России, «Актуальным комментариям» пояснил генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Константин Симонов.