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LentaMsk.RU

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Обманутые надежды: 60 семей под Новосибирском рискуют остаться без домов и денег из-за недобросовестного застройщи

Новосибирск, 21 мая 2025 — Десятки семей, включая участников СВО, оказались в ловушке невыполненных обязательств со стороны подрядчика ООО «Биш-ХАУЗ», аккредитованного ПАО «Банк […] The post Обманутые надежды: 60 семей под Новосибирском рискуют остаться без домов и денег из-за недобросовестного застройщи first appeared on LentaMsk.

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