За какими грибами нужно охотиться в августе

Специалист рассказал, что самое время собирать белые и подберезовики, лисичи, моховики, маслята и вешенки В Петербурге, Москве и Подмосковье никто не любит установившуюся дождливую погоду, но грибникам она нравится.
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