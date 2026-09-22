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Царьград

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В Ростове десятки домов остались без горячей воды из-за аварии

В Ростове десятки домов остались без горячей воды из-за аварии

В Советском районе Ростова-на-Дону повреждение тепломагистрали на проспекте Коммунистическом оставило без горячей воды жителей домов на трёх улицах, включая проспект Стачки и 2-ю Краснодарскую.

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