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Моуринью приступил к работе в «Реале»: «Это миссия – я здесь, чтобы помочь всем стать лучше. Создать культуру ответственности и работы для клуба, который глубоко люблю»

Главный тренер « Реала » Жозе Моуринью поделился эмоциями после возвращения в клуб. О начале нового срока работы в «Реале» «Словами не описать, насколько это важно, потому что это миссия.

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