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Андре Игудала: «Стеф Карри застолбил за собой звание лучшего разыгрывающего в истории»

Форвард «Уорриорз» Андре Игудала считает, что четвертый чемпионский титул в послужном списке Стефена Карри позволяет называть его лучшим первым номером в истории НБА.

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