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Спички - не игрушка

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Надо ли слушать песни Пугачёвой и тэдэ

Надо ли слушать песни Пугачёвой и тэдэ

Никто их ниоткуда не вычёркивал, крутятся они везде, причём, кажется, даже больше, чем когда-то. И оправдание железное: ведь, хорошие песни! «Снова птицы в стаи собираются, ждёт их за моря дорога дальняя, - яркое, весёлое, зелёное, до свиданья лето, до свидания!» - не классно разве? Или: «А она нам нравится, спящая красавица! К сволочи доверчива…» - это г-на Шевчука.

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