Смолян призывают быть осторожными при покупке икры через Интернет

Существует риск «напороться» на имитацию или товар ненадлежащего качества. Напомним, в конце ноября – начале декабря текущего года в область не впустили 150 килограммов икры, которую перевозили без ветеринарных документов.
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