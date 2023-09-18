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Партию немаркированных сигарет изъяли из оборота оперуполномоченные полиции в городе Коврове Владимирской области

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Ковровский» во взаимодействии с коллегами из регионального УЭБиПК выявили и задокументировали факт хранения и продажи немаркированной табачной продукции.

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