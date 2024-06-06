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Ротенберг о турне «России 25»: «У нас высочайшие рейтинги. Тур показал, что несмотря на все ситуации, мы играем в хоккей на высочайшем уровне»

В среду в рамках Петербургского международного экономического форума «Матч ТВ» был награжден в номинации «Спортивное ДНК».

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