Рассеянному склерозу подбирают иммунный механизм

У людей с рассеянным склерозом некоторые лимфоциты реагируют на вирус Эпштейна–Барр особенно сильно. В общих чертах механизм рассеянного склероза известен давно – это аутоиммунная атака на миелиновую оболочку нейронов.
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