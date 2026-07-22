Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Рассеянному склерозу подбирают иммунный механизм

Рассеянному склерозу подбирают иммунный механизм

У людей с рассеянным склерозом некоторые лимфоциты реагируют на вирус Эпштейна–Барр особенно сильно. В общих чертах механизм рассеянного склероза известен давно – это аутоиммунная атака на миелиновую оболочку нейронов.

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