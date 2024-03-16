Минюст РФ исключил из списка иноагентов блогера Соболева

Министерство юстиции России исключило из списка иностранных агентов блогера Николая Соболева. Решение об исключении Соболева и бывшего главного редактора «Орловских новостей» Дениса Константинова 15 марта 2024 года опубликовано на сайте ведомства.
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