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Общественники призвали вывести Россию из ВОЗ

Общественники призвали вывести Россию из ВОЗ

Общероссийское общественное движение "Ветераны России" направило обращение к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с предложением рассмотреть выход Российской Федерации из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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